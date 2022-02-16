Одна строит глазки, вторая в шоке: младшая дочь Климовой сделала селфи, засветив в кадре сестру

Гела Месхи однажды признался, что не может своей дочке Белле от Екатерины Климовой ни в чем отказать. «У нее есть все», — заверил актер.

Юная звездочка уже умело манипулирует своим папой, впрочем, не поддаться ее очарованию довольно сложно. Каждый новый пост ее звездной мамы, где она показывает маленькую наследницу, всегда вызывает бурю эмоций у публики.

Белла не только растет прехорошенькой (а тут есть в кого), но и артистичной, эмоциональной, открытой и харизматичной. Сейчас подрастающая наследница Екатерины Климовой научилась делать селфи. Одним из них артистка поделилась в Instagram.

Изабелла Месхи сфотографировала себя, строя на камеру глазки, и засветила в кадре старшую сестру Елизавету Хорошилову. Студентка МГУ, судя по удивленному выражению лица, явно не ожидала, что ее будут снимать.

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