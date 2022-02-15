Стать императрицы! Климова в царственном образе покрасовалась в гримерной

Екатерина Климова поделилась с подписчиками видео из своей гримерной. Актриса позировала у зеркала в царственном образе — с пышным париком и платьем с корсетом и пышной юбкой в кружевах. Стать и благородный образ артистки впечатлял.

В таком облике Екатерина Климова выходит в постановке Сергея Безрукова «Казанова», где она играет императрицу Екатерину II, а постановщик — главного героя. Прошедшее в Нижегородском театре представление прошло с аншлагом. Публика была в восторге.

Екатерина Климова разместила в stories Instagram отзывы зрителей о спектакле.

«Восторг и бурю положительных эмоций подарили нам актеры», «Браво!», «Я в восторге!», «Очень классный спектакль, живой, интересный, с веселыми и актуальными шутками. Безумно понравилось, что был интерактив со зрителями», — написали фолловеры.

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