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«Как сестры!»: Климова в брючках-дудочках предстала в свете с 19-летней дочкой-блондинкой

Елизавета Хорошилова учится на журналиста в МГУ.

«Как сестры!»: Климова в брючках-дудочках предстала в свете с 19-летней дочкой-блондинкой
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

Екатерина Климова не скрывает, что является активным клиентом у косметолога, ведь профессия артиста обязывает всегда хорошо выглядеть.

Стоит отметить, что в 44 года Климовой это прекрасно удается. Ее стать и царственную внешность, к слову, оценил Сергей Безруков, который пригласил ее играть Екатерину II в его спектакле «Казанова». Артист решил главную роль отвести себе.

Накануне Екатерина Климова появилась на торжестве клиники, где любит наводить красот, в сопровождении своей старшей дочки Елизаветы Хорошиловой. Она уже учится в МГУ, мечтая о карьере журналиста, и в марте ей исполнится 20 лет.

Фолловеры были удивлены, что Екатерина Климова смотрится со своей блондинкой-дочкой почти как ее ровесница.

Екатерина Климова в свете с дочкой. Фото: instagram.com/klimovagram/

«Красавицы! Как сестры!», «Роскошные девочки!», «Катя на одно лицо с дочкой», «Вы как близняшки», «Не понятно, кто старше», «Ангелы красивые», — написали в комментариях фолловеры.

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Екатерина КлимоваЕлизавета Хорошиловаклимовановости шоу-бизнеса