В главном цвете этого года: Боярская в барвинковом платье по фигуре устроила танцы на фотосессии

Елизавета Боярская поддержала тренд на барвинковый цвет, представ в платье этого оттенка на фотосессии. Звезда выбрала лаконичную и утонченную модель, где акцент был сделан на силуэт и сочность красок.

К своему наряду актриса подобрала изящную прическу, элегантно собрав прямые волосы сзади.

Судя по выложенным в личном блоге Боярской кадрах, на фотосессии она была в отличном настроении и даже танцевала, сидя на стуле.

Отметим, что о барвинковом цвете ранее рассказывала Эвелина Хромченко. Она сообщила зрителям, что в 2022 году именно этот оттенок признан главным Институтом Pantone. Эксперты решили, что его многогранность отражает настроение современного общества.

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