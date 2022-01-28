Такая уютная и простая! Боярская запечатлелась на своей кухне без макияжа за чашечкой чая

Елизавета Боярская рассказала своим поклонникам, что находится со своей семьей в изоляции дома. Вот только причину этого уединения с мужем Максимом Матвеевым и двумя сыновьями актриса раскрывать не стала. Зато поделилась домашними кадрами, сделанными на кухне.

На обнародованном видео Елизавета Боярская пьет чай, а за кадром слышатся голоса и визги супруга артистки и наследников.

«Коротко об изоляции с тремя мужчинами», — шутливо подписала ролик знаменитость.

Она не стала делать макияж, чтобы предстать перед фолловерами в лучшем виде или улучшать внешность при помощи специальной программ, показавшись перед почитателями такой, какая есть — без прикрас.

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