Красивые и смешные! Медведева вслед за Муцениеце поддержала челлендж «танцы вприсядку»

Челлендж с «танцами вприсядку» захватывает российские тиктоки, к нему уже присоединились такие звезды, как актриса Агата Муцениеце и фигуристка Евгения Медведева.

Агата Муцениеце устроила забавные танцы в загородном детокс-санатории, где решила привести себя немного в форму. Она станцевала под незатейливую музыку в спортзале, коридоре и даже в туалете.

Евгения Медведева, которая сейчас работает на Олимпиаде в Пекине корреспондентом от Первого канала, изящно поприседала под музыку в ледовом дворце, откуда вела эфир и в китайском ресторанчике.

Особого смысла, конечно, эти ролики не несут, но зато доказывают, что и красивое бывает смешным.

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