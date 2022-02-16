Российские биатлонистки на Олимпиаде принесли стране серебро

Они стали вторыми в эстафете на соревнованиях в Пекине.

Женская эстафета биатлонисток на Олимпиаде в Пекине принесла России очередную медаль. Наши спортсменки 16 февраля завоевали серебро, сообщил сайт КП.

В Сборную России вошли сильнейшие спортсменки: Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Первое место досталось шведским спортсменкам.

Ранее мы писали о том, что результат фигуристки Камиллы Валиевой на Олимпиаде из-за допинг-скандала будет считаться предварительным.

МОК заявил, что после окончания произвольной программы среди фигуристок на Олимпиаде в Пекине напротив фамилии россиянки Камилы Валиевой будет стоять звездочка. То есть результат фигуристки в будущем может быть пересмотрен. Никаких медалей сразу никто не получит. В настоящий момент Камила Валиева — на первом месте на Олимпиаде в Пекине после короткой программы у девушек.

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