Как лань, но очень смешная: грациозная Муцениеце устроила танцы возле унитаза

Звезда «Закрытой школы» в настоящий момент отдыхает за городом, приводя себя в порядок.

Агата Муцениеце призналась, что набрала несколько лишних, на ее взгляд, килограммов в Дубае, где встречалась со своим бывшим мужем Павлом Прилучным.

Напомним, актриса сама предложила экс-супругу увидеться с ней в Арабских Эмиратах, чтобы зарыть топор войны и вместе отпраздновать день рождения сына Тимоши. Знаменитость поняла, что им нужно общаться на дружеской волне ради детей.

В настоящий момент Агата Муцениеце отправилась в детокс-санаторий, где приводит себя в порядок под присмотром специалистов. Судя по ее грациозному виду, с весом у нее теперь все в порядке.

Примерив облегающие лосины и топик, артистка устроила танцы на территории парк-отеля в самых различных локациях, включая даже унитаз. Фолловеры Муцениеце немало повеселились наблюдая за этими кадрами.

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