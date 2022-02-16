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«Везу любимой Алле»: младший внук Пугачевой нашел для нее подарок советских времен на блошином рынке

Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров готовится удивить бабушку Аллу раритетным презентом.

«Везу любимой Алле»: младший внук Пугачевой нашел для нее подарок советских времен на блошином рынке
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

У певицы Аллы Пугачевой теплые отношения со всеми близкими. Обожает свою бабушку младший внук Примадонны, сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров.

Он рассказал в микроблоге, что приготовил для бабушки, которую он зовет просто — Алла, раритетный подарок времен СССР.

«Помните, я рассказывал походе на блошиный рынок? Именно там я нашел очень интересную вещь, которую сразу захотел купить. Случайно увидел постер Аллы, где с одной стороны ее красивый портрет, а с другой — много фотографий и интервью. Я сразу же понял, что это подарок для архива, который я должен купить», — поделился Дени Байсаров с подписчиками.

Дени Байсаров показал в микроблоге, как выглядит постер, который он отдал оформить в двойную раму.

«Теперь везу дарить любимой Алле», — добавил Дени Байсаров.

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