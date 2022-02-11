Из-под бейсболки кудрявый чуб вырывается: красавец-внук Пугачевой прибил непослушные локоны головным убором

23-летний сын певицы Кристины Орбакайте от бизнесмена Руслана Байсарова Дени Байсаров – человек очень творческий.

Он увлекается созданием картин, организует вечеринки и фотосеты. А еще Дени Байсаров – невероятно привлекательный внешне молодой человек.

Своими белокурыми волосами и светлыми глазами внук Аллы Пугачевой обязан маме Кристине Орбакайте, у которой есть прибалтийские корни.

Дени Байсаров очаровывает поклонниц своими кудряшками и длинными ресницами.

На видео, которым он поделился в сторис микроблога, Дени Байсаров предстал в головном уборе. Бейсболка прибила его непокорные кудри, но не сделала менее привлекательным.

«Рабочая неделя подошла к концу – ура! Но выходные обещают быть очень продуктивными. Мы готовим классный фотосет, будем смотреть и искать локации, покупать крутой реквизит», — поделился Дени Байсаров планами на выходные.

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