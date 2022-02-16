«Чувствам не прикажешь»: Бузова дала совет, как избавиться от тяжелого мужчины

Лучше не начинать встречаться с таким, считает звезда.

15 февраля певица и телеведущая Ольга Бузова устроила большой «вопрос-ответ» со своими подписчиками в Instagram. Девушки поспешили почерпнуть немного опыта из личной жизни 36-летней звезды.

В частности, ее спросили, как избавиться от мужчины, с которым складываются токсичные отношения.

«Не начинать с ним встречаться, — ответила Бузова. — Чувствам не прикажешь, и зачастую мы думаем, что с тобой он будет другим. Нет. Не будет». «Отношения не должны приносить боль. Принять решение, что хочешь быть счастливой. Уходить и не лишать себя права на счастливую жизнь», — дала совет телезвезда.

Что касается ее самой, то Ольга больше не хочет пускать посторонних в свою личную жизнь. Ее следующая свадьба, по словам ведущей, будет маленькой, с простым платьем, но на острове Гарда в Италии. Однако нового избранника Бузова себе еще не выбрала. Если после расставания с Давидом Манукяном у звезды и есть возлюбленный, то она его не афиширует.

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