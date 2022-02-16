«Жизнь прекрасна!»: Юдашкина в пуховике-баллоне оттенка экрю насладилась кофе на террасе особняка

Валентин и Марина Юдашкины живут в живописном поселке Баковка по Минскому шоссе. Вокруг их особняка простирается красивый бор, в котором звездная пара любит прогуливаться в свободное время. Кроме того, их излюбленным местом является сад около дома.
Юдашкины частенько отдыхают на свежем воздухе, а когда на улице хорошая погода, собирают прямо здесь компании друзей на посиделки.
На этот раз Марина Юдашкина, облаченная в модный пуховик-баллон оттенка экрю, почувствовав приближение весны, вышла утром на террасу попить вкусного кофе.
«Иногда нужно взять и просто выпить… Выпить кофе… Это запах мгновенного счастья! Наслаждайся, жизнь прекрасна!» — написала Марина Юдашкина в личном блоге.
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