«Жизнь прекрасна!»: Юдашкина в пуховике-баллоне оттенка экрю насладилась кофе на террасе особняка

Валентин и Марина Юдашкины живут в живописном поселке Баковка по Минскому шоссе. Вокруг их особняка простирается красивый бор, в котором звездная пара любит прогуливаться в свободное время. Кроме того, их излюбленным местом является сад около дома.

Юдашкины частенько отдыхают на свежем воздухе, а когда на улице хорошая погода, собирают прямо здесь компании друзей на посиделки.

На этот раз Марина Юдашкина, облаченная в модный пуховик-баллон оттенка экрю, почувствовав приближение весны, вышла утром на террасу попить вкусного кофе.

«Иногда нужно взять и просто выпить… Выпить кофе… Это запах мгновенного счастья! Наслаждайся, жизнь прекрасна!» — написала Марина Юдашкина в личном блоге.

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