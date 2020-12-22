«Не делайте так!»: Хромченко рассказала, какие оттенки нельзя сочетать в одном образе

Белый цвет в этом сезоне в тренде, но он бывает опасным.

В этом сезоне очень модно сочетать разные оттенки одного цвета в одном комплекте. К примеру, в тренде – сразу несколько тонов красного в едином комплекте. Об этом рассказывал Александр Васильев на «Модном приговоре».

Актуально сочетание розового, красного, оранжевого и бордового. Одним из первых стал их соединять Кристиан Лакруа в 90-е годы, а сейчас они вновь начали появляться в гардеробах женщин.

Но, как оказалось, комбинировать можно далеко не все оттенки. Особенно сложно угадать с красивой тональностью белого, о чем поведала Эвелина Хромченко в новом выпуске шоу, увидев не самый удачный образ на подиуме программы.

«Я твержу-твержу, что нельзя включать в комплект три оттенка белого. Иногда даже стилисты не слушаются, что уж говорить о наших зрителях, которые не всегда воспринимают эти оттенки, не всегда видят разницу. Но здесь видно явно, что кипенно-белые ботинки полностью разрушают белизну платья. Не делайте так! Не покупайте несколько вещей белого цвета в случае, если они не произведены вместе, потому что эффект будет тот же – платье выглядит застиранным, старым и грязным», — прокомментировала представленный в студии лук ведущая.

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