На променаде у особняка: жена Юдашкина предстала в джинсах, которые обожают француженки, и куртке-дудун оттенка экрю

Марина и Валентин Юдашкины живут в роскошном особняке, выполненном в классическом стиле. Коттедж построен в элитном поселке Баковка в 5 километрах от Москвы по Минскому шоссе.

Вокруг дома имеется обширный сад, а за его забором растет Баковский лесопарк с живописными пейзажами, где звездная чета любит прогуливаться.

Жена российского кутюрье обычно выходит подышать свежим воздухом в удобных комплектах, но они всегда по моде и со стилем.

На сей раз Марина Юдашкина выбрала для своего променада куртку-дудун (пуховик) актуального оттенка экрю и джинсы скинни. Эти брюки из денима уже не пользуются спросом в России, но во Франции в них ходят все модницы, заверил ранее стилист Александр Рогов.

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