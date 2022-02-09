И в горе, и в радости: Юдашкина нежно обняла худенького мужа за плечи на променаде у особняка

Валентина Юдашкина россияне любят не только за его талант и красоту, которые он дарит людям, но и за добродушный миролюбивый характер.

Ведь за много лет работы в шоу-бизнесе он ни разу не засветился ни в одной скверной истории, да и в личной жизни показал себя как настоящий пример верности и любви.

Со своей женой Мариной он живет больше 30 лет, а познакомился, когда был визажистом, а его избранница — обычным парикмахером. Уже через несколько свиданий он позвал ее в ЗАГС, и это при том, что она его на полголовы выше и старше на 5 лет. Но у любви нет стереотипов.

Сейчас, когда Валентин Юдашкин страдает онкологическим заболеванием, его Марина всегда рядом. Как говорится, и в горе, и в радости вместе… Поклонники российского кутюрье были рады увидеть его улыбающимся на редких фото, которыми Юдашкина поделилась в личном блоге.

Пара вышла на променад возле своего особняка. Валентин Юдашкин, хоть и сильно похудел, смотрится на фото счастливым. Марина нежно обняла его сзади за плечи.

«Зима — такое время года, когда люди должны согревать друг друга, строить планы и видеть перспективы! А мы вам желаем хорошего дня», — сказала возлюбленная модельера своим подписчикам.

«Пусть этой зимой в вашей жизни произойдет самая красивая сказка о любви», — пожелал людям Валентин Юдашкин.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!