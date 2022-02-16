«Занимайтесь любовью, а не войной»: Михаил Ширвиндт — об отношениях России и Украины

Как отметил телеведущий, это просто бред – нападать на соседей.

Телеведущий Михаил Ширвиндт высказался об отношениях России и Украины.

«Я люблю Украину. Я люблю украинцев. Они замечательные. Мои корни по папиной линии все из Украины — из Одессы. Но безотносительно этого. Я просто люблю эту братскую страну». Михаил Ширвиндт

По словам Ширвиндта, он не верит, что «наша независимая страна может напасть на независимую страну Украину». «Это какой-то бред нападать на соседей, на братьев. Я в это не верю. А вы? Еще я вспомнил лозунг хиппи: «Занимайтесь любовью, а не войной». И знаете, что я понял. Я хиппи, а вы?» — задал вопрос своим подписчикам Михаил Ширвиндт.

Напомним, что Михаил Ширвиндт — известный телеведущий. Он сын актера и режиссера Александра Ширвиндта.

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