«Он наш сосед – не дай Бог!»: Ширвиндт объяснил, почему не выбросил книгу Шифрина на помойку

Юморист Ефим Шифрин в Instagram сообщил, что написал книгу о своей жизни — «Мир тесен. Короткие истории длинной жизни». Один из экземпляров достался его другу актеру и режиссеру Александру Ширвиндту. Позже актер написал письменный отклик Шифрину.

Как отметил Ширвиндт, книга для него показалась слишком грустной. Также режиссер пожаловался, что у него маленькая квартира. Дело в том, что у Ширвиндта жена – заядлая читательница. Режиссер признался, что выносит всю литературу на помойку.

«Получив твой книжный презент, я строго сказал жене: «Фимину книжку во двор не выбрасывать, он наш сосед – не дай Бог!» Опус прочли, он стоит на полке. Обнимаю». Александр Ширвиндт

Напомним, что Ефим Шифрин и Александр Ширвиндт – давние друзья. Они часто подкалывают друг друга.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.