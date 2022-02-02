«Пришли к выводу, что можем играть»: Ширвиндт объяснил, почему вернулся на сцену театра Сатиры

Актер и режиссер, бывший художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт объяснил, почему принял решение вернуться на сцену.
«Ну, обсудили все и пришли к выводу, что можем продолжать играть. Главное, чтоб теперь ковид этот проклятый во второй раз не помешал. Я сам переболел».
Как отметил Александр Ширвиндт, для него не сложно входить во второй раз в одну и ту же реку. Текст спектакля он без проблем вспомнил. «Я же в прошлом профессионал», — заявил Александр Ширвиндт.
Напомним, что Александр Ширвиндт в недалеком будущем выйдет на сцену в спектакле театра Сатиры «Где мы?». Поклонники с нетерпением ждут на сцене своего любимца, которому уже 87 лет, сообщает МК.ru.
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