Целая оранжерея! Тарасова показала, какие цветы ей надарили на день рождения

Татьяна Тарасова отпраздновала свое 75-летие еще 13 февраля. К ней на день рождения пришли представители российского бомонда, включая Аллу Пугачеву.

А спортсмены, которые сейчас участвуют и работают на Олимпиаде в Пекине, провели с ней прямую онлайн-трансляцию, чтобы порадовать мэтра российского льда в ее праздник.

Уже прошло три дня с момента дня рождения Татьяны Тарасовой, но ее поклонники, приятели и друзья продолжают дарить ей подарки и цветы.

Звезда решила показать публике в личном блоге оранжерею, которую ей устроили близкие в ее юбилей. Количество букетов и их красота, конечно, способны удивить многих.

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