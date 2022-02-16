Почему Любовь Толкалина не вышла замуж за Егора Кончаловского
Видео
Какая обувь будет в моде весной и летом 2022 года
Видео

Целая оранжерея! Тарасова показала, какие цветы ей надарили на день рождения

Прославленному тренеру исполнилось 75 лет.

Целая оранжерея! Тарасова показала, какие цветы ей надарили на день рождения
Тарасова с друзьями в день рождения. Фото: instagram.com/t.a.tarasova/

Татьяна Тарасова отпраздновала свое 75-летие еще 13 февраля. К ней на день рождения пришли представители российского бомонда, включая Аллу Пугачеву.

А спортсмены, которые сейчас участвуют и работают на Олимпиаде в Пекине, провели с ней прямую онлайн-трансляцию, чтобы порадовать мэтра российского льда в ее праздник.

Тарасова показала, какие цветы ей надарили на день рождения. Фото: instagram.com/t.a.tarasova/

Уже прошло три дня с момента дня рождения Татьяны Тарасовой, но ее поклонники, приятели и друзья продолжают дарить ей подарки и цветы.

Звезда решила показать публике в личном блоге оранжерею, которую ей устроили близкие в ее юбилей. Количество букетов и их красота, конечно, способны удивить многих.

Тарасова показала, какие цветы ей надарили на день рождения. Фото: instagram.com/t.a.tarasova/
Тарасова показала, какие цветы ей надарили на день рождения. Фото: instagram.com/t.a.tarasova/
Тарасова показала, какие цветы ей надарили на день рождения. Фото: instagram.com/t.a.tarasova/
Тарасова показала, какие цветы ей надарили на день рождения. Фото: instagram.com/t.a.tarasova/

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

поздравление с днем рожденияТарасова новостиТатьяна Тарасовацветы