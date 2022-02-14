Алла Пугачева в оливковой тунике и с огромным перстнем в виде цветка с черными лепестками предстала на юбилее Татьяны Тарасовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая воспитала не одного чемпиона по фигурному катанию, накануне, 13 февраля, отмечала свой юбилей.

Татьяне Анатольевне исполнилось 75 лет.

Торжество по случаю столь прекрасной даты Татьяна Тарасова устроила дома. В своей московской квартире тренер принимала только самых близких и дорогих людей. В их число вошла и известная певица Алла Пугачева.

В гости к Татьяне Тарасовой Примадонна пришла вместе с мужем Максимом Галкиным.

В микроблоге Алла Пугачева поделилась совместным снимком с юбиляршей Татьяной Тарасовой, который был сделан в момент празднования дня рождения.

Алла Пугачева пришла в гости к Татьяне Тарасовой с распущенными волосами, которые красиво струились по плечам Примадонны.

Алла Пугачева облачилась в оливковый наряд, состоящий из туники и, вероятно, брюк – в кадре этого не видно.

Образ дополнили массивные украшения – колье и кольцо в виде цветка с черными лепестками.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.