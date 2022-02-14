«Живем дальше»: Алла Пугачева поделилась теплым снимком, на котором нежно обнимает Татьяну Тарасову

В минувшее воскресенье, 13 февраля, свой юбилей отмечала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Ей исполнилось 75 лет.

День рождения Татьяна Тарасова отмечала дома, в узком кругу своих самых близких людей. В их число входит и известная певица Алла Пугачева.

Примадонна была гостьей праздника Татьяны Тарасовой. Во время торжества две дамы сделали фотографию на память.

Снимок, на котором она нежно обнимает юбиляршу, Алла Пугачева разместила в микроблоге.

«Великолепно отметили юбилей Татьяны Тарасовой. Живем дальше», — подписала кадр Алла Пугачева.

Подписчики Аллы Борисовны восхитились снимком, на котором запечатлены две великие женщины современности.

Напомним, Алла Пугачева всего на два года моложе Татьяны Тарасовой. В апреле Примадонне исполнится 73 года.

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