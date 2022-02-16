Почему Любовь Толкалина не вышла замуж за Егора Кончаловского
Видео
Какая обувь будет в моде весной и летом 2022 года
Видео

Представитель МОК Адамс заявил, что результат Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительным

До окончания всех расследований никаких наград никому вручено не будет.

Представитель МОК Адамс заявил, что результат Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительным
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил на пресс-конференции, что после окончания произвольной программы среди фигуристок на Олимпиаде в Пекине напротив фамилии россиянки Камилы Валиевой будет стоять звездочка. То есть результат фигуристки в будущем может быть пересмотрен. Никаких медалей сразу никто не получит.

Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

«Этот результат будет считаться предварительным. Пока еще идет расследование, дело не окончено».

Марк Адамс

Напомним, что Камила Валиева по решению Спортивного арбитражного суда была допущена к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине, несмотря на ранее подтвержденный положительный допинг-тест.

Добавим, что пока Камила Валиева идет на первом месте на Олимпиаде в Пекине после короткой программы у девушек. На втором месте расположилась ее соотечественница Анна Щербакова. Еще одна россиянка — Александра Трусова — четвертая, сообщает championat.com.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александра ТрусоваАнна ЩербаковаКамила ВалиеваМарк АдамсОлимпиада в Пекине