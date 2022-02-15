Что сказала американская журналистка, когда Валиева захватила лидерство в короткой программе Олимпиады

Кристи Бреннан заявила, что 15-летняя фигуристка не должна была выступать на этих соревнованиях в Пекине.

Американская журналистка Кристи Бреннан отреагировала на блестящее выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. Подопечная Этери Тутберидзе, сорвав тройной аксель, по итогу набрала 82,16 баллов, захватив лидерство после первого дня соревнований. Впереди еще произвольная программа. А вот что говорит журналистка из США.

больше по теме Трио Тутберидзе разбавила японка: Валиева и Щербакова лидируют после короткой программы Олимпиады Камила Валиева в очередной раз не оставила никаких шансов своим соперницам.

«Камила Валиева в прокате допустила серьезную ошибку при исполнении тройного акселя, неаккуратно приземлившись и широко шагнув. Выступление было в целом шатким. Слезы в конце, слезы, когда покидала лед. Она все равно вышла на первое место. Конечно, ее не должно быть в этом соревновании», — приводит championat.com слова Кристи Бреннан.

Напомним, что Спортивный Арбитражный суд решил допустить к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву. Ранее было подтверждено, что допинг-проба 15-летней спортсменки дала положительный результат.

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