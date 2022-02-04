«Если Валиева дрогнет»: Плющенко объяснил, при каких условиях Щербакова и Трусова вырвут «золото» на Олимпиаде

Евгений Плющенко в свежем комментарии прессе объяснил, при каких условиях девочки Этери Тутберидзе вырвут «золото» Олимпиады в Пекине у Камилы Валиевой. Последняя, по мнению спортсмена, — безоговорочный лидер. Правда, муж Яны Рудковской допускает, что две другие фигуристки из группы Этери Тутберидзе вполне могут обойти Валиеву. Но для этого им придется попотеть.

Так, к примеру, «русская ракета» Александра Трусова должна исполнить пять четверных прыжков и сделать это чисто. Ну а в случае Анны Щербаковой все сложнее. Эта фигуристка сможет обойти Камилу только если сама Валиева дрогнет и допустит ошибку на прокате. Пока же фигуристка показывала чистейшее катание с минимальными помарками.

«У девочек все очевидно. Валиева — безоговорочный фаворит. Но это с одной стороны. А с другой, Олимпиада — такое соревнование, где может быть что угодно. Сюрпризы, казусы, курьезы. Сколько было примеров, когда фавориты внезапно оступались и победу праздновали те, от кого этого никто не ждал. К чему веду? Если Камила дрогнет, золото, скорее всего, достанется Ане Щербаковой, которая стремительно набирает форму. Может выиграть и Саша Трусова — если исполнит свою мечту и сделает пять четверных, чего на официальных стартах ей пока не удавалось. Я желаю Саше удачи. Пусть у нее все получится!» — приводит sport-express слова Евгения Плющенко.

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