«Могла по-женски написать сообщение»: Бузова назвала точку невозврата в отношениях с Бородиной

Как отметила звезда, коллега за глаза не раз поливала ее грязью.

Телеведущая Ольга Бузова в сторис Instagram объяснила, почему не общается с Ксенией Бородиной.

«Я всегда к Ксюше с уважением относилась как к коллеге. Потому что я профессионал и мне знакомо, что такое коллегиальная этика. Что не скажешь, к сожалению, о ней. За 17 лет я не слышала от Ксюши ни одного плохого слова в лицо. Только за глаза, только за спиной. И особенно активно в социальных сетях. Это ее выбор. Каждый живет так, как считает нужным». Ольга Бузова

Как отметила Бузова, точка невозврата в их отношениях с Бородиной произошла в тот момент, когда коллега стала вести «Дом-2» с блогером Давидом Манукяном, бывшим возлюбленным Ольги Бузовой. «Он знает, что его приглашение было просто местью мне от продюсеров. Она хотя бы по-женски могла мне написать сообщение об этом. Просто предупредить по-человечески. Но она решила по-другому. Люди быстро забывают все хорошее», — заявила Ольга Бузова.

Бузова заметила, что в свое время вести шоу предлагали экс-возлюбленному Бородиной Михаилу Терешину. Она пришла к продюсерам и сказала, что покинет шоу вместе с Бородиной, если такое случится.

Напомним, что Ольга Бузова год назад покинула шоу «Дом-2». Вскоре проект перебрался на канал «Ю», где сейчас и выходит.

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