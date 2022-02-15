«Были бы красивой парой»: разочарованная в мужчинах Бузова заявила, что не против отношений с Лолитой

Ольга Бузова в День Валентина и после него подвела определенные итоги своей личной жизни. В праздник она оправдала свое одиночество тем, что она «слишком дорогой подарок», который не все мужчины потянут.

Ну а потом, отвечая на вопросы подписчиков, раскритиковала поведение бывшего мужа Дмитрия Тарасова, который раньше публично высмеивал ее и говорил, что «личное — это не публичное», а сейчас активно продвигает себя как блогер, выкладывая каждый свой шаг в Сеть.

Также, общаясь с фолловерами, Ольга Бузова сделала неожиданное заявление, которое говорило о крайней степени разочарованности знаменитости в сильном поле. Ее спросили, с кем бы она хотела встретиться и поболтать.

«С Лолой! Ее сердце настолько большое, и в нем столько любви! В ней кипит жизнь! Я очень люблю Лолу! Я бы даже с ней встречаться начала. Мы были бы с ней очень красивой парой. Ну а что? Если нормальных мужиков нам с ней не попадается! Только одни содержанцы и хайпожоры», — посетовала Бузова.

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