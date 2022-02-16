«Вам будет, что обсудить»: Ольга Бузова объявила о скором возвращении на театральную сцену

Телеведущая Ольга Бузова в сторис Instagram заявила, что скоро может снова вернуться на сцену в одном из театров.

«Я не скучаю по тем местам, где мне не рады. Я не хожу туда, где меня не ждут и не хотят видеть. Это МХАТу надо скучать по мне, потому что о постановках в этом театре вспомнили массово, после того, как я пришла туда. Такой цитируемости не было никогда ни у одного спектакля». Ольга Бузова

По словам Ольги Бузовой, достать билеты на постановку с ее участием было невозможно. Их перепродавали, как она заверила, по 150 тысяч рублей. «У меня есть пара предложений от театров, но я пока занята на ТВ. В этом сезоне в трех проектах. Но совсем скоро я вас обрадую работой с режиссером. Готовьтесь. Вам будет, что обсудить», — заявила Ольга Бузова.

Напомним, что Ольга Бузова была задействована в постановке «Чудесный грузин». После смены руководства во МХАТе имени Горького спектакль с начинающей актрисой убрали из репертуара.

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