Готовая комедийная актриса: Харламов поделился забавным кадром с дочкой от Асмус в наряде продавца хот-догов

Накануне Гарик Харламов открыл закусочную, где впервые отметился со своей новой девушкой 28-летней актрисой Катериной Ковальчук. Звезда держалась на празднике сдержанно и даже смущенно. Не обошлось без традиционных комментариев со стороны собравшейся публики – многие гости кафе сочли, что избранница комика напоминает внешностью Кристину Асмус, бывшую жену артиста.

Дочка Гарика Харламова от звезды «Текста» тоже порадовалась за своего отца. Настя нарядилась в костюм продавца хот-догов с фирменной символикой заведения, который был явно большим для нее и подурачилась перед камерой, сделав смешную рожицу.

«Готовая комедийная актриса!», «Боже, но ведь Гарик – копия. И талан от папы взяла», «Второй Гарик подрастает», «Какая смешная, просто прелесть», — написали люди под фото.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.