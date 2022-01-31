Как организовать хранение в гардеробе: 10 правил идеального шкафа
Видео
Чем удивит девятый сезон «Склифосовского»
Видео

«Спорим, вы напишите ‘копия папы’?»: Асмус показала дочь от Харламова с волосами торчком после бурного веселья

Как и многие дети, Настя Харламова развлекается прыжками на диване.

«Спорим, вы напишите ‘копия папы’?»: Асмус показала дочь от Харламова с волосами торчком после бурного веселья
Кристина Асмус с дочкой. Фото instagram.com/asmuskristina

5 января дочке Кристины Асмус и Гарика Харламова Насте исполнилось 8 лет. День рождения наследницы звезда «Текста» отпраздновала без ее отца в Дубае.

Актриса активно выкладывала из Арабских Эмиратов посты в социальные сети со своими приключениями с наследницей. И многие фолловеры подмечали, что она растет очень похожей на своего папу. Причем не только внешностью, но и веселым нравом.

Очередная публикация Кристины Асмус в Instagram вновь подтвердила это. Артистка запечатлела Настю после активных прыжков на диване с наэлектризованными и стоящими торчком волосами с веселым выражением лица.

Настя Харламова.
Настя Харламова. Фото: instagram.com/asmuskristina/

«Спорим, вы напишите ‘копия папы’?» — высказалась Асмус под снимком.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

асмусГарик Харламовдети звездКристина АсмусНастя Харламовановости шоу-бизнеса