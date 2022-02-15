«Единственная возможность обеспечивать себя и семью»: Ольга Бузова публично высмеяла Дмитрия Тарасова

Ольга Бузова публично высмеяла Дмитрия Тарасова. Телеведущая проводила «Вопрос-ответ» в своем микроблоге. Один из поклонников певицы решил узнать, как она относится к тому, что ее бывший муж стал блогером. Бузова не стала скрывать иронии в адрес Тарасова.

«Я не слежу за его жизнью вообще! В Инстаграм он мне не попадается, хотя я не блокировала его, это его была прерогатива. Про блогера — это, конечно, смешно. Из капитана команды «Локомотив» в блогеры! Ну ему как-то нужно кормить семью и миллион родственников… Блогер — это прекрасная творческая профессия. Недавно мне сказали, что он еще и запел!» — поделилась Ольга в своем Instagram.

Бузова припомнила, что Тарасов в их браке жаловался на то, что телеведущая выставляла их личную жизнь напоказ. После развода Дмитрию удалось создать большую и крепкую семью, однако сейчас он все выставляет на публику.

«Для меня в его истории странно два пункта! Первый — он так рьяно открещивался от меня, говорил, что брак со мной был ошибкой, оскорблял меня, сливал на меня компромат, чтобы опорочить! А сейчас везде ходит и только лишь и говорит обо мне! Так ошибка? Или единственная возможность обеспечивать себя и семью?! Второй — человек, который говорил, что он устал от публичности, говорил «Личное — не публичное», выставляет все в свои соцсети! Все о своей семье и детях… То есть опять же оказалось, что личное уж очень публичное! Как говорится — охваты сами себя не поднимут», — заключила певица.

Ольга Бузова развелась с футболистом в декабре 2016 года. Бывшие супруги расстались со скандалом и взаимными упреками. Сейчас у Ольги нет постоянных отношений, а Тарасов женат с 2018 года на Анастасии Костенко. Пара воспитывает троих детей.

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