«Сейчас всех это бы примирило»: Ургант назвал неожиданного кандидата на должность ведущего КВН

Как отметил шоумен, этот человек должен быть «остроумнее Бурковского».

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале назвал неожиданного кандидата на должность ведущего КВН.

По его словам, ведущим вполне может стать тот, кто «тесно связан с КВН». При этом этот человек должен быть «остроумнее Андрея Бурковского», которого активно сватают в ведущие. Как заметил Ургант, он догадывается о неожиданном кандидате.

«Мне кажется, сейчас нас всех это бы очень примирило. Владимир Зеленский! Он играл в КВН, и он очень популярный человек в мире. Представляешь, как все удивятся, когда Владимир выйдет и скажет: «Тема сегодняшней игры: «В гостях хорошо, а дома лучше»?! Иван Ургант

Напомним, что бессменный ведущий КВН Александр Масляков приболел. Вместо него ближайшие игры будут вести другие звезды российского шоу-бизнеса.

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