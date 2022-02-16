«Речь не идет о смене»: Пельш — о количестве кандидатур на временную замену Маслякова в КВН

Как отметил телеведущий, он в курсе своей кандидатуры.

Телеведущий Валдис Пельш в беседе с Teleprogramma.pro подтвердил, что его кандидатуру рассматривают на проведение одной из игр КВН Высшей лиги.

«Ну а как тут отреагировать? Когда человек, Александр Масляков-младший, с которым ты давным-давно дружишь, просит тебя подменить Александра Васильевича и провести программу пока он не выздоровеет». Валдис Пельш

Как отметил Валдис Пельш, «речь не идет о смене ведущего». «Отобрано пять человек, каждому из которых предложено провести по одной программе. Почему так много ведущих? Это не ко мне. Это либо к Александру Маслякову-младшему, либо к Константину Эрнсту. Я не являюсь функционером канала, человеком, который занимается программированием», — заявил Пельш.

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Напомним, что Александр Масляков-старший еще не восстановился после болезни. Он будет вынужден пропустить несколько игр КВН впервые с 1964 года.

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