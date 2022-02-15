«Отказываться я не собираюсь!»: Иван Ургант — о замене Александра Маслякова в КВН

Иван Ургант высказался о замене Александра Маслякова в КВН. Телеведущий проведет одну из игр Высшей лиги – 2022 и отметил, что у него уже есть опыт ведения игры. Ургант добавил, что ни минуты не думал над предложением Маслякова.

«Я вел КВН в Петербурге 20 лет назад, даже больше — в 2000 году. Я вел Северо-Западную лигу, полуфинал и финал. В жюри сидел Мартиросян, ты сидел в зале, на сцене — Батрутдинов. Меня заметили и пригласили в Москву спустя год попробовать свои силы в качестве ведущего канала MTV. И если я сейчас буду вести Высшую лигу, и если меня заметят, то я даже не представляю, куда меня пригласят. Поэтому я, Митя, извини, отказываться не собираюсь!» — пошутил Иван Ургант обращаясь к Дмитрию Хрусталеву в передаче «Вечерний Ургант».

больше по теме Представитель Александра Маслякова – младшего назвал имена еще двух новых ведущих КВН Бессменный ведущий подхватил коронавирус и пропустит первые игры нового сезона.

По словам шоумена, по игре также проведут Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев и Андрей Бурковский. Всего будет пять игр одной восьмой финала, значит, будет и пять ведущих. Однако имя последнего держится в секрете. Ходят слухи, что это будет Валдис Пельш или даже Юлий Гусман.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.