Представитель Александра Маслякова – младшего назвал имена еще двух новых ведущих КВН

Представитель телеведущего Александра Маслякова – младшего назвал имена еще двух человек, которые могут появиться на сцене КВН в качестве ведущих.

«Хрусталев, Нагиев, Пельш, Гусман, Бурковский и, по-моему, Иван Ургант». Представитель Александра Маслякова-младшего

Любопытно, что ранее речь шла только о четверых кандидатах. К этому списку добавились Юлий Гусман и Валдис Пельш. Изначально их не рассматривали в качестве кандидатов на роли ведущих, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Александр Масляков впервые с 1964 года пропустит игры КВН. Он пока не может до конца восстановиться от коронавируса.

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