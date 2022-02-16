Плющенко рассказал, почему Сакамото не сможет взять бронзу на Олимпиаде и уступит Трусовой

По словам фигуриста, отыграть отставание в пять баллов для Александры – ерунда.

Фигурист Евгений Плющенко выразил уверенность, что японка Каори Сакамото, которая идет пока третьей позиции после короткой программы на Олимпиаде в Пекине, не сможет удержаться на ней. На четвертой строчке расположилась Александра Трусова.

«Для Саши — это ерунда. У нее в произвольной такой набор четверных прыжков, что спокойно ликвидирует отставание. Не уверен, что исполнит все пять, как мечтает, но троечку зацепить может. Для бронзы хватит». Евгений Плющенко

По словам Плющенко, уже вырисовывается тройка призеров. Он думает, что Камила Валиева золото не упустит. Второй станет Анна Щербакова. Трусова замкнет тройку лучших, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что пока Александра Трусова уступает после короткой программы пять баллов японке Каори Сакамото. При этом у россиянки более сложные прыжки в произвольной программе.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.