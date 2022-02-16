«Спортсмен должен слышать тренера»: Плющенко объяснил, почему Трусова не выиграла чемпионат мира

Как отметил фигурист, нельзя забывать о тактике и стратегии.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объяснил, почему его бывшая подопечная Александра Трусова не выиграла в прошлом году чемпионат мира в шведском Стокгольме.

По его мнению, все уперлось в исполнение тройного акселя спортсменкой. В Стокгольме на тренировках перед короткой программой она ни разу его не исполнила чисто из пятнадцати попыток. Он просил фигуристку не включать этот элемент в программу. Убедить Трусову не удалось. Как итог — только 12-е место после короткой программы.

Как заметил Плющенко, в короткой программе можно было ограничиться другими прыжками. Тогда бы она стала второй, а затем улучшила свой результат.

«В произвольной сделала бы три четверных — и все, ты чемпионка мира! Нельзя забывать о тактике, стратегии. А главное, спортсмен должен слышать тренера. По-другому никак. Если же руководствоваться принципом: «Хочу и точка!» — результата не будет». Евгений Плющенко

Напомним, что Александра Трусова стала только третьей на чемпионате мира в Стокгольме. Вскоре она приняла решение вернуться к прежней наставнице Этери Тутберидзе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.