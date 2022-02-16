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«Приземление – в раскорячку»: Плющенко объяснил, почему Щербакова выступила лучше Валиевой

По словам фигуриста, первого места пятнадцатилетняя звездочка после короткой программы в Пекине не заслуживала.

«Приземление – в раскорячку»: Плющенко объяснил, почему Щербакова выступила лучше Валиевой
Евгений Плющенко. Фото: Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что по итогам короткой программы на Олимпиаде в китайском Пекине первое место должна была занимать вовсе не Камила Валиева, а Анна Щербакова.

Анна Щербакова
Анна Щербакова. Фото: Globallookpress.com

Как отметил Плющенко, Щербакова каталась легко, свободно и воздушно. Она буквально порхала на льду. Не допустила ни единой помарки. При этом он заметил, что Камила Валиева серьезно ошиблась на тройном акселе.

«Приземление — в раскорячку. Тем не менее получила баснословные баллы. Честно, я удивлен. Будем объективны — откатала Валиева не на 82,16. Выступили девочки на одном уровне, и по итогам короткой я бы на первое место поставил Щербакову. С крохотным преимуществом — в сотые доли баллов».

Евгений Плющенко

Напомним, что Камила Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде. Анна Щербакова расположилась следом за ней на втором месте, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Анна ЩербаковаЕвгений ПлющенкоКамила ВалиеваКитайОлимпиада в Пекине