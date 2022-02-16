«Приземление – в раскорячку»: Плющенко объяснил, почему Щербакова выступила лучше Валиевой

По словам фигуриста, первого места пятнадцатилетняя звездочка после короткой программы в Пекине не заслуживала.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что по итогам короткой программы на Олимпиаде в китайском Пекине первое место должна была занимать вовсе не Камила Валиева, а Анна Щербакова.

Как отметил Плющенко, Щербакова каталась легко, свободно и воздушно. Она буквально порхала на льду. Не допустила ни единой помарки. При этом он заметил, что Камила Валиева серьезно ошиблась на тройном акселе.

«Приземление — в раскорячку. Тем не менее получила баснословные баллы. Честно, я удивлен. Будем объективны — откатала Валиева не на 82,16. Выступили девочки на одном уровне, и по итогам короткой я бы на первое место поставил Щербакову. С крохотным преимуществом — в сотые доли баллов». Евгений Плющенко

больше по теме Плющенко поддержал идею повышения возрастного ценза до 17 лет после истории с Валиевой Как отметил двукратный олимпийский чемпион, на взрослых стартах игра идет уже давно по-взрослому.

Напомним, что Камила Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде. Анна Щербакова расположилась следом за ней на втором месте, сообщает «Спорт-Экспресс».

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