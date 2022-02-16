«Зачем включать элементы, которые не отработаны на сто процентов»: Плющенко раскритиковал Трусову

По словам двукратного олимпийского чемпиона, фигуристка уже не первый раз принимает неверные решения.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко раскритиковал фигуристку Александру Трусову за исполнение короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

«Не понимаю, зачем на Олимпиаде включать в программу элементы, которые не отработаны на сто процентов. В Пекине это было именно ее решение. К сожалению, опять неверное». Евгений Плющенко

По словам Плющенко, на тренировках Трусова способна прыгнуть чисто даже три акселя подряд, но на соревнованиях у нее происходит срыв за срывом. Он не понимает, зачем наступать на одни и те же грабли.

Как отметил Плющенко, Трусова никак не может справиться с предстартовым волнением на крупных турнирах. Он в свое время не смог ее убедить не делать пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира. Однако она заявила, что все равно пойдет на их исполнение. Плющенко считает, что максимализм спортсмена должен быть чем-то подкреплен, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Александра Трусова занимает четвертое место после короткой программы на Олимпиаде. Впереди нее Камила Валиева, Анна Щербакова и японская фигуристка Каори Сакамото.

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