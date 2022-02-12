Стали известны имена тех, кто заменит Александра Маслякова в роли ведущего КВН

Оказалось, не только Дмитрий Нагиев будет вести юмористическую передачу.

Артисты Андрей Бурковский, Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев будут поочередно заменять Александра Маслякова в КВН после Дмитрия Нагиева.

Напомним, недавно Александр Масляков повторно заразился коронавирусом. Поэтому организаторы КВН стали искать замену ведущему.

Первой кандидатурой стал Дмитрий Нагиев. Сам Нагиев отметил, что затмить легендарного ведущего не сможет. Но постарается понравиться зрителю юмористического шоу.

К слову, после Нагиева зрители КВН увидят и других знаменитостей в роли ведущего проекта. Продюсеры шоу договорились с Дмитрием Хрусталевым, Иваном Ургантом и Андреем Бурковским.

«Александр Васильевич пока лечится. Поскольку сроки его лечения до конца не известны, было принято решение, чтобы пять ведущих подменили его в пяти играх 1/8 финала КВН. Первым будет Дмитрий Нагиев. Также мы договорились с Дмитрием Хрусталевым, с Иваном Ургантом и Андреем Бурковским. На сегодняшний момент так», – передает слова инсайдера ТАСС.

Напомним, ранее стендап-комик Иван Абрамов спародировал Александра Маслякова. Когда-то артист сам выступал в КВН.

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