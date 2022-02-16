Всем назло: невестка-стриптизерша Наташи Королевой нанесла новый удар

Мелисса Волынкина и Архип недавно съехали из особняка артистки.

Более года единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип счастлив рядом со своей девушкой. Избранницей звездного наследника стала стриптизерша Мелисса Волынкина. Архип уже обручился с любительницей танцев на шесте и все это время они жили в доме родителей. А недавно стало известно, что пара покинула особняк Королевой.

Новую жизнь Архип и Мелисса строят в съемной московской квартире. И похоже, очень счастливы, несмотря ни на что. Накануне Мелисса показала в своем инстаграме фото, на котором они с Архипом позировали обнаженными и буквально светились от счастья.

Напомним, и Наташа Королева и Сергей Глушко выступали против женитьбы сына. Они считали, что Мелисса – очередная возлюбленная Архипа, которых у 19-летнего парня было уже много.

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