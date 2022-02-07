«Две звезды. Отцы и дети»: чем сын Наташи Королевой Архип разозлил Дмитрия Дюжева

Член жюри популярного шоу Первого канала Дмитрий Дюжев не смог сдержать эмоций после выступления Наташи Королевой и ее наследника.

В минувшее воскресенье, 6 февраля, в эфир Первого канала вышел девятый по счету выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети». В проекте принимают участие знаменитые исполнители вместе со своими наследниками.

Как правило, судьи шоу очень лояльны к участникам и делают комплименты дуэтам. Но на этот раз члены жюри были строги.

В частности, Дмитрию Дюжеву не понравилось, что сын Наташи Королевой Архип во время выступления не спел ни одной строчки из песни своей мамы «Дельфин и Русалка». 19-летний отпрыск знаменитости молча играл на шейкере.

Наташа Королева объяснила жюри, что сын потерял голос и врач-фониатор запретил ему не то что петь, даже шептать. Певица добавила, что Архип не говорит ей, что стало причиной болезни.

Услышав это, судья шоу Дмитрий Дюжев принялся отчитывать сына Наташи Королевой.

«На тебя сейчас смотрит вся страна, несколько миллионов людей. Ты взял на себя ответственность не подвести маму. Что произошло, отвечай честно! Я не вижу этих слез, этого ужаса внутри!» — набросился Дюжев на Архипа.

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