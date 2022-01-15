«Архипчик кушает»: невестка Королевой показала, чем кормит ее сына

В прошлом году 19-летний сын Наташи Королева и Сергея Глушко Архип обручился со своей девушкой Мелиссой Волынкиной. Ранее она работала стриптизершей в одном из московских ночных клубов, а буквально недавно артистка устроила невестку работать визажистом.

В своем микроблоге Мелисса показала, чем кормит Архипа, пока его родители отдыхают в Майами.

«Супчик сырный Архипчик кушает», — сказала Мелисса за кадром.

Напомним, ранее Наташа Королева и Тарзан заявляли, что их сыну пока еще рано жениться. Тем не менее Мелисса уже давно живет в доме звездных родителей своего избранника. Певица призналась, что влюбленные расположились на мансардном этаже элитного особняка в Подмосковье.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.