«Я – дорогой подарок! Ни один мужчина не может позволить!»: Бузова оправдалась за свое одиночество

Ольга Бузова в День святого Валентина не стала хвастаться поклонникам шикарным букетом и подарками, как это было всегда. Вместо этого ведущая объяснила, почему в этот праздник она одинока.

«День святого Валентина — любовный праздник. А я настолько дорогой подарок, что ни один мужчина не может себе позволить такой подарок!» — заявила Бузова на видео в личном блоге.

Напомним, последние отношения Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном (Давой) закончились в январе 2021 года. Встречались они с августа 2019-го. Ранее звезда почти 4 года состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Брак был расторгнут в 2016 году.

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