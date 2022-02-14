Как подобрать актуальную сумку на весну
Видео
Как правильно выбрать модные вещи из кашемира
Видео

«Я – дорогой подарок! Ни один мужчина не может позволить!»: Бузова оправдалась за свое одиночество

В День святого Валентина Ольга Бузова решила одарить публику своими мудрыми мыслями.

«Я – дорогой подарок! Ни один мужчина не может позволить!»: Бузова оправдалась за свое одиночество
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова в День святого Валентина не стала хвастаться поклонникам шикарным букетом и подарками, как это было всегда. Вместо этого ведущая объяснила, почему в этот праздник она одинока.

«День святого Валентина — любовный праздник. А я настолько дорогой подарок, что ни один мужчина не может себе позволить такой подарок!» — заявила Бузова на видео в личном блоге.

Напомним, последние отношения Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном (Давой) закончились в январе 2021 года. Встречались они с августа 2019-го. Ранее звезда почти 4 года состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Брак был расторгнут в 2016 году.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

14 февралябузоваДень всех влюбленныхДень Святого ВалентинаОльза Бузова