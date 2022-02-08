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Хюррем с малышкой: Мерьем Узерли поделилась нежным фото, на котором целует крошку Лили

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли впервые после разлуки смогла обнять маленькую дочку.

Хюррем с малышкой: Мерьем Узерли поделилась нежным фото, на котором целует крошку Лили
Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Актриса Мерьем Узерли, ставшая популярной после съемок в турецком сериале «Великолепный век», — мама двух дочек.

У Мерьем Узерли подрастают наследницы Лара и Лили. Звездная мама из-за своей занятости нечасто бывает дома и, конечно же, скучает по своим малышкам.

В сторис микроблога Мерьем Узерли поделилась нежным кадром, на котором запечатлелась вместе с младшей дочкой, годовалой Лили.

Звезда «Великолепного века», сыгравшая в картине роль Хюррем султан, прильнула губами к щечке своей безмятежно спящей крошки. Мерьем Узерли при этом тает от любви и нежности к хорошенькой Лили.

Мерьем Узерли и ее дочка Лили
Мерьем Узерли и ее дочка Лили. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Напомним, Мерьем Узерли довольно продолжительное время отсутствовала дома. Актриса побывала в Париже на Неделе моды, затем устремилась в Стамбул на рекламные съемки. После чего прилетела в Москву, где встречалась с поклонниками и посещала светские мероприятия.

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