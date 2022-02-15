Так еще стройнее: Нетребко в брюках клеш в полоску и с сумкой Chanel появилась в музее Италии

Оперная дива решила своими глазами увидеть картины Караваджо. Она щегольнула в Неаполе в женственном образе.

Анна Нетребко является популярной оперной певицей. Она выступает на публике много лет. Артистке удалось побывать в самых разных странах. Сама она живет в Вене, так как оттуда легко можно попасть в другие страны Европы.

Также у нее есть квартира в Нью-Йорке. Но в этом году Анна устроила себе отпуск в Альпах, а потом с семьей побывала в Париже и Барселоне. Свои гастроли она возобновила в Италии.

Уже несколько дней Нетребко находится в Неаполе. Там у нее намечено несколько выступлений. В свободное время она гуляет и посещает разные места. Певица славится своим чувством стиля.

А после отпуска поклонники заметили, что она постройнела. Недавно она отметилась в дубленке и узких джинсах. А вот 15 февраля Нетребко пришла в музей, чтобы увидеть выставку картин. Она облачилась в полосатые брюки клеш из бархата и черную водолазку. Лук дополнила сумка Chanel.

«Мы пришли в музей смотреть картины Караваджо! И не только!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие отметили, что она даже в неброском наряде выглядит женственно. Примечательно, что брюки клеш визуально стройнят.

«Какая вы классная», «Очень стильно», «Ну что за прелесть», «Вот это брючки! Просто глаз не оторвать», «Так вы постройнели», «Узнала только по глазам! Какая стройняшка», «Аннушка, вы очаровательны», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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