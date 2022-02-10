«Бегу, бегу!»: Нетребко в узких джинсах и плюшевой дубленке цвета сливок щегольнула в Неаполе

Певица на гастролях отметилась в новом образе, который подчеркнул ее стройность.

Анна Нетребко известна на весь мир. Она регулярно выступает на сцене и предпочитает совмещать работу и отдых. В прошлом году артистка отпраздновала 50-летие. Она приезжала в Москву и даже дала концерт в Кремле.

А вот зимой ей пришлось устроить себе отпуск, который она провела в Австрии и Испании. Лишь недавно она вернулась к гастролям и приехала в Италию, где готовится выйти на сцену.

больше по теме Анна Нетребко в сливочной дубленке и бархатных кюлотах зажигательно станцевала на улицах Неаполя Оперная дива решила повеселиться после рабочего дня. При этом она похвасталась стильным аутфитом.

Примечательно, что Анна устает, но всегда находит время для веселья. Она также любит хвастаться новыми образами. На этот раз певица запечатлелась, когда щеголяла по Неаполю.

Она предстала в узких джинсах скинни и плюшевой дубленке цвета сливок. Наряд дополнили клетчатые полуботинки. Нетребко дефилировала по улице, направляясь в театре на репетицию. При этом она накинула на плечи сумку в тон наряда.

«Бегу, бегу! Длинный день… кто хочет взглянуть на репетиции?» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие заметили, что она постройнела. «Ой, девченки! Хорошенькая, не могу», «Анна, совсем худенькая стала», «Какой роскошный наряд», «Это Неаполь, а слева первое здание за колоннадой академия художеств», «Какая вы всегда стильная», «Ноги просто модельные стали», «Аннушка, как вы хороши», — стали писать пользователи Сети.

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