«Нереальные панорамы»: постройневшая Нетребко в джинса-дудочках и дубленке с узором на спине посетила замок

Анна Нетребко уже много лет выступают на сцене. Ее знают во всем мире, так как она обладает сильным вокалом и объездила с гастролями большую часть стран. И даже во время пандемии артистка не перестает путешествовать.

Она успела отдохнуть в Австрии, где уже давно живет, а также посетить Париж и Барселону. Звезда провела время со своим мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго.

А вот 12 февраля Анна похвасталась тем, как проводит свободное время в Неаполе. Примечательно, что певица готовится к концерту. Но при этом она посещает рестораны и даже танцует на улице.

А вот накануне артистка прогулялась не только по городу, но и его окрестностях. Она прошла больше 22 километров. При этом Нетребко была облачена в джинсах-дудочках и сливочной дубленке с пайетками и узором на спине. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру.

Певица посетила старинный замок Сант Эльмо. Она увидела весь город как на ладони. Анна пришла в восторг от своего променада.

«Нереальные панорамы», — заявила звезда.

Поклонники восхитились не только красочными видами, но и тем, как преобразилась оперная дива. Многие одарили ее комплиментами. «Просто божественно красиво», «В стиле кококо», «Аннушка, вы прям тростинка», «Какой роскошный наряд», «Вы прелесть», «Как вы красиво одеты! Прям браво! Стильно и эффектно», «Дубленка прелестная», «Очень похудели», — прокомментировали пост подписчики.

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