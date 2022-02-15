Романтизм – прошлый век! Стоит ли носить в этом сезоне отложные воротнички, рассказал Рогов

Отложные воротнички, ярко заявившие о себе в предыдущие сезоны, все еще в моде, но носят их теперь по-другому, рассказал известный телеведущий и стилист Александр Рогов.

«Если у вас остались воротнички, смело можете их носить, но я бы их стилизовал не в романтичном стиле, а в гранжево-рок-н-ролльном. С кожей, расслабленным стилем, не приторно стилизуем!» — сказал Рогов.

Александр Рогов посоветовал в рамках того же шоу обратить внимание в этом сезоне на приталенные жакеты, они активно возвращаются в моду и скоро станут писком.

По словам фэшн-эксперта, люди устали от оверсайза и им захотелось женственности.

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