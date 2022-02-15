Торжество женственности: какие жакеты активно входят в моду на смену оверсайз, показал Рогов

В тренды возвращаются модели, которые красиво показывают фигуру.

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live рассказал, что безразмерные модели жакетов, которые были популярны много сезонов подряд постепенно отходят на второй план.

Модельерам и женщинам они немного поднадоели и захотелось чего-то красивого. Женственного, романтичного. Поэтому на смену огромным нарядам приходят подчеркивающие талию.

«Мы подустали все от оверсайза, поэтому приталенные жакеты сейчас будут очень актуальны. Модницам я их рекомендую приобрести», — прокомментировал Александр Рогов.

Стилист показал пример такого актуального жакета. Это оказалась двубортная модель оттенка карамели, который никогда не выходит из моды.

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