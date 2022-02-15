«Смутила парней»: Клава Кока в косухе и мини-юбке цвета Барби засветила свои прелести в Самаре

Певица оказалась в неловкой ситуации за несколько минут до выступления.

Клава Кока уже успела стать популярной исполнительницей. Она не скрывает, что первое время некоторые артисты ее критиковали. Клава участвовала в разных телевизионных шоу.

И лишь в 2015 году с ней подписал контракт известный лейбл. Вскоре она стала петь дуэтом с другими исполнителями. Недавно артистка записала новый трек с Александром Реввой. Звезда в свои 25 лет может похвастаться тем, что у нее почти 8 миллионов подписчиков в Instagram.

В последнее время Кока много путешествовала. Она успела отдохнуть в разных странах и даже понежиться на солнце на Мальдивах. Но накануне певица снялась в новом образе, а уже 15 февраля она оказалась в Самаре в рамках гастролей.

За несколько минут до начала концерта произошла неловкая ситуация. Танцоры застряли в лифте. Клава засняла их на видео. Сама она была готова к выступлению. Звезда облачилась в мини-юбку цвета Барби и косуху с шипами.

Певица покрасовалась у зеркала. Ее лук дополнили белые ботинки на толстой подошве.

«Ситуация, у нас концерт, и ребята застряли в лифте. Кого ждете? Техника? Зато смотрите, какие мы красивые! Три минуты до выхода», — отметила Клава.

Поклонники восхитились тем, как выглядит блондинка. Она себя сравнила с Бритни Спирс и солисткой «Ранеток». А вот подписчики решили, что у нее уникальный стиль. «Какая фигурка», «Такая короткая юбка! Все видно», «Смутила парней», «Ой, такая хорошенькая», «Цыпочка», «Да, ты просто куколка», «Ноги такие красивые», «Просто бомба», — стали писать пользователи Сети.

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